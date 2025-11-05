Kapolda Riau–Pangdam Cek Sarana Antisipasi Bencana, 31 Ribu Personel Disiagakan

jpnn.com - Polda Riau dan Kodam memimpin Kodam XIX/Tuanku Tambusai menyiagakan sedikitnya 31.000 personel gabungan untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Provinsi Riau.

Kesiapsiagaan ini dilakukan menyusul prediksi BMKG yang memperkirakan cuaca ekstrem akan meningkat mulai November 2024 hingga Februari 2026.

Pengecekan pasukan dan peralatan digelar melalui apel kesiapsiagaan serentak di seluruh 12 kabupaten/kota se-Riau, Rabu (5/11).

Setelah apel Kapolda Irjen Herry Heryawan dan Pangdam Mayjen Agus Hadi Waluyo meninjau kesiapan sarana prasarana, termasuk perlengkapan taktis dan alat evakuasi.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan, pengerahan personel dan peralatan ini merupakan langkah antisipatif agar respons saat bencana dapat dilakukan cepat dan terkoordinasi.

“Menghadapi situasi tanggap darurat bencana hidrometeorologi, menurut BMKG cuaca sangat meningkat di November sampai Februari 2026,” ujar Irjen Herry usai apel di Mapolda Riau.

Ia menyebut telah menyiapkan personel dan seluruh peralatan perlengkapan.

“Sehingga jika terjadi bencana kita dapat memobilisasi dengan cepat,” lanjutnya.