jpnn.com, MAKASSAR - Terlibat narkoba, tiga oknum anggota Polri Polda Sulawesi Selatan terancam dipecat.

Ketiga polisi tersebut berdasarkan hasil penyelidikan merupakan pengguna. Dua orang anggota Polres Pelabuhan Makassar dan satu dari Polresta Gowa.

"Dalam kurun waktu penindakan ini, sudah diamankan sebanyak tiga anggota Polri. Yang paling baru itu adalah yang terakhir ada satu orang, dan semuanya kami terapkan pada aturan yang berlaku," kata Kapolda Sulsel Irjen M Awal Chairuddin di Mapolda Sulsel, Makassar, Kamis.

Kapolda sudah berulang kali menyampaikan kepada seluruh anggota Polri agar tidak ikut-ikutan apalagi terlibat narkoba. Sebab, aturan dan sanksi hukumannya tegas.

"Nanti ada sidang kode etik yang menindaklanjuti hukumannya seperti apa, karena hukuman itu, kan, beragam. Yang pasti dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku," tuturnya menekankan.

Ia tidak akan memberikan toleransi kepada para oknum dari kepolisian yang terlibat narkoba apalagi mengkonsumsi barang terlarang tersebut sebab polisi bertugas menegakkan aturan, bukan melanggarnya.

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"Saya, sih, secara berpikir ringkas, saya pengin pecat saja anggota yang seperti itu, karena jangan menjadi penyakit di kepolisian. Namun, dia juga punya hak, karena ada asas praduga tak bersalah. Tunggu hakim atau putusan sidang kode etik yang memutuskan," ucapnya.

Menurutnya, seluruh anggota yang melanggar tentu akan menjalani proses sidang etik. Kapolda memberikan akses kepada masyarakat untuk mengikuti perkembangannya.