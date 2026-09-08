menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Kapolda Sultra Terbitkan Maklumat Larangan Pembakaran Lahan, Ada Sanksi Tegas Bagi Pelanggar

Kapolda Sultra Terbitkan Maklumat Larangan Pembakaran Lahan, Ada Sanksi Tegas Bagi Pelanggar

Kapolda Sultra Terbitkan Maklumat Larangan Pembakaran Lahan, Ada Sanksi Tegas Bagi Pelanggar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolda Sultra Irjen Himawan Bayu Aji. ANTARA/HO-Polda Sultra

jpnn.com, KENDARI - Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Irjen Himawan Bayu Aji menerbitkan maklumat larangan pembakaran lahan guna mencegah timbulnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di seluruh wilayah Bumi Anoa.

Kapolda Sultra mengatakan dalam maklumat bernomor MAK/1/IX/2026, masyarakat hingga korporasi dilarang keras membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian.

"Kepada korporasi dan perusahaan, termasuk yang beroperasi di wilayah izin pertambangan maupun perkebunan diwajibkan melakukan langkah pencegahan dan pengendalian kebakaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya," kata Himawan.

Baca Juga:

Dia menyebutkan setiap pelanggaran atas larangan tersebut bakal disanksi tegas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Berdasarkan regulasi kehutanan, pelaku pembakaran dapat diancam pidana penjara hingga 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Sementara ketentuan dalam UU Perkebunan memuat ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 10 miliar," ujarnya.

Guna memperkuat upaya pencegahan, Himawan juga meminta masyarakat berperan aktif memantau kondisi lingkungan di sekitarnya.

Baca Juga:

"Masyarakat yang menemukan titik api (fire spot) dapat segera melapor ke pemerintah setempat, TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, atau menghubungi Call Center Polri 110," sebut Himawan Bayu.

Dia berharap masyarakat dapat menaati maklumat demi mencegah terjadinya karhutla di wilayah provinsi Sultra. (antara/jpnn)

Berita Selanjutnya:
Kapolda Riau Ajak Korporasi Bergotong Royong Hadapi Karhutla


Video Terpopuler Hari ini:

Kapolda Sultra Irjen Himawan Bayu Aji menerbitkan maklumat larangan pembakaran lahan untuk mencegah karhutla.


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI