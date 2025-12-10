menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kapolda Sumbar Pimpin Salat Jenazah, Doa untuk Korban Bencana Menggema di Masjid Raya

Kapolda Sumbar Pimpin Salat Jenazah, Doa untuk Korban Bencana Menggema di Masjid Raya

Kapolda Sumbar Pimpin Salat Jenazah, Doa untuk Korban Bencana Menggema di Masjid Raya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Di Masjid Syekh Al Minangkabawi, 24 jenazah tanpa identitas, korban banjir bandang dan tanah longsor, disalatkan sebelum dimakamkan secara massal. Foto: dok sumber

jpnn.com, PADANG - Langit mendung dan hujan yang tak henti menyelimuti Kota Padang seolah turut berduka.

Di Masjid Syekh Al Minangkabawi, 24 jenazah tanpa identitas, korban banjir bandang dan tanah longsor, disalatkan sebelum dimakamkan secara massal.

Hanya nomor dan asal daerah yang tertulis pada nisan mereka. Prosesi penghormatan terakhir itu dihadiri ratusan orang, mulai dari masyarakat, TNI, Polri, ASN, hingga relawan.

Baca Juga:

Kapolda Sumatra Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta langsung memimpin salat jenazah.

“Hingga Kamis siang, korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor berjumlah 238 jiwa. Dari angka itu, sebanyak 24 orang tidak diketahui identitasnya,” ujar Kapolda usai memimpin salat.

Meski tim Disaster Victim Identification (DVI) telah melakukan berbagai upaya, termasuk pencocokan visual dan pengambilan sampel DNA, identitas ke-24 korban tersebut belum terungkap.

Baca Juga:

“Bagi masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya, silakan datang ke posko DVI terdekat untuk melapor,” imbau Gatot. Polri juga membuka layanan pengaduan melalui nomor telepon 110.

Ke-24 jenazah tersebut terdiri dari 17 orang dari Kabupaten Agam, enam dari Kabupaten Padang Pariaman, dan satu dari Kota Padang Panjang.

Kapolda Sumatra Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta langsung memimpin salat jenazah di Masjid Syekh Al Minangkabawi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI