Kapolda Sumsel Janji Investigasi Kasus Penganiayaan Wartawan

jpnn.com, PALEMBANG - Dua wartawan Tribun Sumsel dan Pal TV diduga menjadi korban penganiayaan saat meliput aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumsel, Selasa (13/10/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Kedua wartawan tersebut dilaporkan mengalami luka parah dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk mendapatkan perawatan medis.

Informasi mengenai kejadian itu disampaikan Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana melalui pesan singkat.

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Dalam pesan tersebut, pihak wartawan meminta perhatian Kapolda sekaligus mendesak agar kasus dugaan penganiayaan itu diusut secara menyeluruh.

"Mohon atensinya, Jenderal. Dua rekan kami wartawan Tribun Sumsel dan Pal TV dipukuli massa saat liputan demo di depan Mapolda Sumsel. Keduanya luka parah dan sekarang sedang dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara," demikian isi pesan tersebut.

Selain meminta penanganan medis bagi kedua korban, pihak wartawan juga menyampaikan rencana untuk membuat laporan resmi terkait dugaan penganiayaan tersebut.

Menanggapi laporan itu, Kapolda Sumsel Rony Samtana menyatakan pihaknya akan melakukan investigasi menyeluruh. Ia juga menekankan pentingnya memastikan kedua wartawan yang menjadi korban segera mendapatkan penanganan medis.

"Siap, Mas. Kami akan investigasi menyeluruh. Namun, yang terpenting untuk tahap awal, teman-teman yang menjadi korban segera mendapatkan perawatan terbaik," jawab Rony.