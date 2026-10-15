Kapolda Sumsel Janji Usut Tuntas Kekerasan Terhadap Jurnalis

jpnn.com, PALEMBANG - Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polda Rony Samtana memastikan investasi menyeluruh terhadap bentrokan di depan Mapolda Sumsel yang menyebabkan sejumlah orang terluka, termasuk dua jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan.

Di sisi lain, Koalisi Pers Sumsel menggelar aksi solidaritas untuk mengecam kekerasan terhadap jurnalis dan mendesak penegak. Hukum secara transparan.

Rony mengatakan investigasi dilakukan untuk menelusuri rangkaian kejadian secara utuh, mulai dari awal hingga bentrokan terjadi. Penyidik juga akan mengumpulkan berbagai informasi dan alat bukti, termasuk foto serta rekaman video yang dimiliki masyarakat maupun jurnalis.

"Investigasi secara menyeluruh artinya kami akan menelusuri bagaimana proses kejadian tersebut dari waktu ke waktu," ujar Rony, Kamis (15/10).

Rony mengungkapkan pihaknya telah menerima laporan mengenai seorang pria yang membawa senjata tajam dan diduga menjadi salah satu provokator dalam bentrokan tersebut. Selain itu, dikabarkan telah menyerahkan diri ke pihak kepolisian.

Meski demikian, Rony menegaskan Penanganan perkara tidak cukup hanya berdasarkan informasi awal. Penyidik akan mengoptimalkan scientific criem investigation atau penyelidikan berbasis ilmiah untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam peristiwa tersebut.

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"Kami akan menggunakan scientific crime investigation. Artinya, penyelidikan harus dilakukan secara ilmiah dengan mengoptimalkan alat bukti yang tersedia," tegas Rony.

Rony juga memastikan perhatian terhadap para korban menjadi salah satu prioritas. Selain dua jurnalis, korban bentrokan tersebut berasal dari kalangan mahasiswa dan anggota kepolisian.