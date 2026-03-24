Kapolda Sumsel Siagakan Personel di Jalur Mudik dan Wisata Air Sesuai Instruksi Kapolri

Kapolda Sumsel Irjen Dr. Sandi Nugroho. Foto: Dokumen polisi for JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kinerja jajaran kepolisian tahun ini menyusul penurunan signifikan angka kecelakaan lalu lintas saat mudik Lebaran.

Hal ini disampaikan Kapolri dalam rapat koordinasi virtual yang dipantau langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Dr. Sandi Nugroho, Selasa (24/3/2026).

Dalam arahannya, Kapolri memberikan catatan positif terhadap kinerja jajaran kepolisian tahun ini. Meski volume kendaraan di jalan raya tercatat meningkat dibanding tahun lalu, angka kecelakaan lalu lintas justru menunjukkan tren penurunan yang signifikan. 

Baca Juga:

Kapolri mengapresiasi penurunan tingkat fatalitas (korban jiwa). Namun, dia juga mengingatkan agar prestasi ini tidak membuat personel di lapangan lengah hingga masa operasi berakhir. 

Menyikapi kepadatan arus balik, Kapolri menginstruksikan penerapan rekayasa lalu lintas yang fleksibel atau adaptif. 

Skema seperti one way dan contraflow tidak boleh kaku, melaluinkan harus menyesuaikan dengan daya real-time di lapangan. 

Baca Juga:

Selain itu, kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang berlaku mulai 25 hingga 27 Maret 2026 menjadi senjata utama untuk mengurai penumpukan kendaraan. 

"Masyarakat diharapkan memanfaatkan momentum WFA ini agar tidak terjadi penumpukan massal di jalur-jalur utama pada hari yang sama," ujar Kapolri dalam arahannya. 

BERITA TERKAIT
