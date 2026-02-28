Kapolda Sumsel Ungkap 3 Titik Rawan di Masa Lebaran

jpnn.com - PALEMBANG - Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho menegaskan kesiapan personel dan infrastruktur pihaknya dalam mengamankan arus mudik serta balik Idulfitri 1447 H.

Sandi mengatakan bahwa pengamanan Lebaran 2026 merupakan agenda strategis nasional yang memerlukan koordinasi terpadu.

Polda Sumsel saat ini tengah mengintensifkan rapat koordinasi berjenjang bersama Mabes Polri dan Pemprov Sumsel guna menyelaraskan pola pengamanan di lapangan.

"Kami memastikan seluruh personel, sarana prasarana, serta skema rekayasa lalu lintas telah dipersiapkan secara maksimal. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama," tutur Sandi, Sabtu (28/2).

Sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan pemudik, Polda Sumsel menginstruksikan pengecekan menyeluruh terhadap jalur utama dan jalur fungsional, termasuk ruas strategis Trans Sumatera.

"Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi hambatan dan memastikan kesiapan infrastruktur sebelum puncak arus mudik," kata Sandi.

Pihaknya juga telah memetakan sejumlah titik rawan kemacetan dan kecelakaan, yakni:

kawasan Pasar Tumpah

area objek wisata

perlintasan sebidang kereta api.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu'min Wijaya menjelaskan bahwa operasi tahun ini menggabungkan tindakan preventif dengan penegakan hukum yang tegas.