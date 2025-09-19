Kapolres Kampar Minta Warga Waspada Gegara Longsor Menutup Badan Jalan

jpnn.com, KAMPAR - Kapolres Kampar AKBP Boby Sebayang mengimbau masyarakat yang hendak melintas jalur Riau–Sumatera Barat agar berhati-hati menyusul terjadinya longsor di Kelok 9, Kabupaten 50 Kota.

Adapun bencana longsor terjadi pada Kamis, 18 September 2025 malam.

“Longsor menutup badan jalan sehingga arus kendaraan dari arah Riau menuju Sumbar maupun sebaliknya menjadi terhambat,” ujar AKBP Boby kepada wartawan, Kamis.

Dia menekankan bagi para pengendara yang berencana melewati titik longsor, sebaiknya menunda perjalanan atau memilih jalur alternatif untuk menghindari kemacetan panjang.

“Kami sarankan untuk menggunakan jalur Pekanbaru-Lipat Kain-Kiliran Jao agar tidak terjebak macet di lokasi longsor,” tambahnya.

Boby menambahkan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna percepatan penanganan material longsor agar arus lalu lintas bisa kembali normal.

“Masyarakat diimbau tetap waspada, mengutamakan keselamatan, dan mengikuti arahan petugas di lapangan,” tuturnya. (mcr36/jpnn)