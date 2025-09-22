Kapolres Pimpin Pengamanan Maulid Akbar Mbah Priok, 322 Personel Diterjunkan
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 322 personel gabungan dari berbagai instansi dikerahkan untuk mengamankan kegiatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW di Makam Mbah Priok, Tanjung Priok, pada Minggu siang (21/9).
Apel pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing, di Lapangan Kerta Api Logistik.
Dalam arahannya, Kapolres Martuasah menegaskan pentingnya menjalankan tugas secara profesional dan humanis.
"Apel pengamanan ini adalah bentuk tanggung jawab kita semua. Ini amanah, dan kita digaji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam kegiatan keagamaan seperti ini, tidak boleh ada personel yang membawa senjata api. Semua senpi wajib dititipkan kepada Provos sebelum pelaksanaan," ujarnya.
Kapolres juga menekankan peran penting Satintelkam dan Satlantas dalam mengatur lalu lintas. "Kita tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga menjamin kelancaran dan kenyamanan masyarakat sekitar terutama kegiatan Kepelabuhanan harus tetap berjalan lancar dan aman," imbuhnya.
Personel tersebut berasal dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok (200), Ditsamapta Polda Metro Jaya (70), Satbrimobda (20), Syahbandar (10), Dinas Perhubungan (10), serta PFSO dan Security (12). Pengamanan dipasang di titik-titik strategis seperti halaman depan makam, area parkir, gerbang masuk, Jl. Jampea, Jl. Timor, TPK Koja, dan perempatan Pos 9.
Seusai apel, kegiatan dilanjutkan dengan Technical Working Group (TWG) yang dipimpin Kabagops untuk memastikan seluruh personel memahami posisi dan tanggung jawabnya. Pengamanan ini merupakan wujud pelayanan Polri untuk menjamin kegiatan keagamaan berjalan aman, tertib, dan lancar. (tan/jpnn)
Kapolres Tanjung Priok pimpin apel pengamanan Maulid Akbar Mbah Priok 2025.Sebanyak 322 personel gabungan dikerahkan.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dulu Tuding Kapolres Terima Rp 1 Miliar, Brigadir Alex Sander Kini Ditangkap Kasus 1 Kg Sabu-Sabu
- Briptu Rizka Sintiyani Jadi Tersangka Pembunuhan Sang Suami, Brigadir Esco Faska
- Mencuri Sawit Milik PTPN IV, Pria di Muara Enim Berurusan dengan Polisi
- Ahmad Dofiri Harus Berani Lakukan Reformasi Kultural Polri
- 2 Orang Hilang Pascademo yang Ditemukan Punya Kesamaan Alasan, Begini Ceritanya
- Mencuri Mobil Pikap Petani, Pria di Pagar Alam Diringkus Polisi