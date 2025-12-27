Kapolres Priok Pastikan Kesiapan Posko Operasi Lilin Jaya 2025
jpnn.com, JAKARTA - Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok memastikan kesiapsiagaan penuh jelang perayaan Tahun Baru 2026 melalui pengecekan langsung terhadap pos-pos dalam Operasi Lilin Jaya 2025. Pengecekan dilaksanakan pada Sabtu (27/12), terhadap tiga Pos Pengamanan, satu Pos Pelayanan, satu Pos Terpadu, dan Posko Operasi.
Tim yang dipimpin AKP Hendro Prayitno mengecek lokasi seperti Pos Pengamanan NPCT 1, Pos 9, Pasar Ikan Modern, Dermaga Dishub Kaliadem, dan Terminal Penumpang Pelni. Hasilnya, seluruh personel dinyatakan lengkap dan siap siaga. Kebersihan, sarana prasarana, serta kelengkapan logistik dan administrasi juga dalam kondisi optimal.
Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing, menegaskan komitmennya.
“Kami memastikan seluruh pos pengamanan dan pelayanan siap operasional, baik dari sisi personel, sarana prasarana, maupun dukungan logistik. Operasi Lilin Jaya 2025 bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat, khususnya pengguna jasa pelabuhan dan transportasi laut,” ujarnya.
Dalam pengecekan tersebut, personel juga mendapat arahan untuk menjaga penampilan rapi, memahami tugas, meningkatkan kewaspadaan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Situasi selama kegiatan dipantau aman, tertib, dan kondusif.
Kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi untuk memastikan operasi berjalan optimal di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok. (tan/jpnn)
