Kapolres Priok Tinjau Pos Pengamanan dan Beri Motivasi Personel Jelang Nataru

jpnn.com, JAKARTA - Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pos pengamanan dalam rangka memastikan kesiapan Operasi Lilin Jaya 2025.

Kunjungan ke Pos Terpadu Terminal Penumpang, Pos PAM Pintu 9, dan Pos PAM NPCT 1 pada Selasa (30/12) itu bertujuan memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, dan koordinasi lintas instansi.

Dalam pengecekan tersebut, Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Yudi Permadi, Ketua Bhayangkari, dan pejabat utama. Ia meninjau kelengkapan administrasi, kendaraan patroli, alat komunikasi, hingga fasilitas kesehatan di pos-pos tersebut.

“Saya mengingatkan agar seluruh personel tetap melaksanakan tugas sesuai SOP, meningkatkan kewaspadaan, serta mengedepankan pelayanan yang humanis,” ujar Martuasah dalam arahannya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi yang terlibat, seperti Polri, TNI, KSOP, tenaga kesehatan, dan Satpam.

Sebagai bentuk perhatian, Kapolres dan Ketua Bhayangkari menyerahkan bingkisan sembako untuk memotivasi personel yang bertugas selama pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. (tan/jpnn)



