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Kapolres Siak Kampanyekan Green Policing, Tanam Pohon Bersama Warga Koto Gasib

Kapolres Siak Kampanyekan Green Policing, Tanam Pohon Bersama Warga Koto Gasib
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Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar menanam pohon bersama masyarakat di Kecamatan Koto Gasib. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - SIAK - Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar mengampanyekan pentingnya Green Policing dengan mengajak masyarakat menjaga kelestarian lingkungan melalui aksi penanaman pohon di Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Jumat (17/7).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan program Jumat Curhat dan Jumat Berkah yang menjadi wadah bagi kepolisian untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

AKBP Sepuh mengatakan, menjaga lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan keamanan yang berkelanjutan.

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Menurutnya, wilayah Kabupaten Siak yang didominasi lahan gambut memiliki kerentanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), sehingga diperlukan kepedulian bersama untuk melindungi alam.

“Melalui Green Policing, kami ingin mengajak masyarakat menjadikan menjaga lingkungan sebagai budaya bersama. Menanam pohon bukan sekadar penghijauan, tetapi juga investasi untuk masa depan sekaligus langkah nyata mencegah kerusakan lingkungan,” ujar AKBP Sepuh.

Dalam kesempatan itu, Kapolres bersama warga secara simbolis menanam bibit pohon mangga, nangka, dan alpukat di halaman rumah warga.

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Penanaman pohon tersebut menjadi simbol komitmen Polri bersama masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung upaya pencegahan Karhutla.

Selain mengampanyekan Green Policing, AKBP Sepuh juga mengapresiasi masyarakat Kecamatan Koto Gasib yang dinilai berhasil menjaga situasi keamanan tetap kondusif.

AKBP Sepuh mengatakan, menjaga lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan keamanan yang berkelanjutan.

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