Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena Dicopot Kapolri terkait Penggeledahan Ponpes

jpnn.com - AKBP Andhika Dharma Sena dicopot Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dari jabatan Kapolres Sukoharjo setelah heboh penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut mutasi AKBP Andhika itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/2026 tertanggal 2 November 2026.

"Polri melakukan mutasi tiga perwira menengah (Pamen), yang salah satunya adalah menyangkut pergantian jabatan Kapolres Sukoharjo Jawa Tengah atas nama AKBP ADS (Andhika Dharma Sena)," kata dia di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026).

AKBP Andhika Dharma Sena yang dicopot dimutasikan sebagai Pamen Stamaops Polri.

Sementara, jabatan Kapolres Sukoharjo yang kosong diisi oleh AKBP Indra Maulana Saputra yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali.

Kemudian, jabatan Kapolres Boyolali diemban oleh AKBP Christopher Adhikara Lebang yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah.

Baca Juga: AKBP Edy Herwiyanto Ayah Wali Kota Kediri Dicopot dari Jabatan di Polda Jatim

AKBP Andhika Dharma Sena dinonaktifkan saat ini dan menjalani pemeriksaan etik di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menyusul keluhan terkait penggeledahan di ponpes tersebut.

Tidak cuma AKBP Andhika, terdapat tiga personel lain Polres Sukoharjo yang juga dinonaktifkan dan menjalani pemeriksaan etik.