Kapolres Tuban AKBP William Cornelis Dicopot, Apa Kasusnya?

jpnn.com - Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto mencopot AKBP William Cornelis Tanasale dari jabatan Kapolres Tuban dan menunjuk Kombes Agung Setyo Nugroho sebagai pelaksana tugas (plt).

Berdasar dokumen yang beredar, pencopotan tersebut tertuang dalam surat perintah bernomor Sprin/2611/XII/KEP/2025 yang ditandatangani Kapolda Jatim pada Senin, 8 Desember 2025.

Dalam surat disebutkan bahwa AKBP William diperintahkan menjalankan tugas sebagai Pamen Polda Jatim.

Sementara, tugas kepolisian di Polres Tuban untuk sementara dipimpin Kombes Agung.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast membenarkan adanya pemberhentian sementara AKBP William karena sedang menjalani pemeriksaan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

"AKBP WT [William] saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut oleh Propam terkait informasi yang diterima. Sebagai bagian dari prosedur, yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dari tugasnya hingga proses pemeriksaan selesai," kata dia di Surabaya, Selasa (9/12/2025).

Kombes Jules menegaskan pelayanan masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Tuban tetap berjalan dengan penunjukan Kombes Agung sebagai pejabat pengganti sementara.

"Kombes Agung sebagai pengganti sementara untuk memastikan pelayanan terhadap masyarakat di Polres tetap berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.