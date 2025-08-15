Kapolres Wonogiri Ungkap Pembunuh Lansia, Anak Korban Diamankan sebagai Tersangka
jpnn.com, WONOGIRI - Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo mengungkap perkembangan terbaru kasus pembunuhan seorang lansia yang ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Perkembangan terbaru, penyidik telah mengamankan anak kandung korban sebagai tersangka.
"Pada Jumat, 15 Agustus 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, tim gabungan berhasil mengamankan terduga pelaku," kata Kapolres Wonogiri dalam keterangan resminya, Jumat (15/8).
Dua jam kemudian, penyidik menyita sejumlah barang bukti kunci yang diduga digunakan dalam kejadian tersebut.
Barang bukti yang diamankan antara lain satu buah mandau atau parang beserta gagang dan sarungnya, ring pengunci besi, satu baju biru bernoda darah, serta potongan rambut korban.
"Semua barang bukti akan melalui pemeriksaan Scientific Crime Investigation untuk memastikan keterkaitannya dengan kasus ini," jelas Kapolres.
Sebelumnya, korban ditemukan dengan luka benda tajam di kepala yang menyebabkan kematian. Jenazah telah dibawa ke RS Moewardi Surakarta untuk autopsi guna menentukan penyebab kematian secara pasti.
"Terduga tersangka yang merupakan anak kandung korban sudah diamankan. Namun kami masih perlu memperkuat bukti secara ilmiah melalui metode SCI agar lebih solid," tambah Kapolres.
Kasus ini pertama kali terungkap setelah seorang lansia ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di kediamannya. Masyarakat diminta tetap tenang dan mempercayakan proses penyidikan kepada pihak berwajib.
Sebelumnya, korban ditemukan dengan luka benda tajam di kepala yang menyebabkan kematian.
