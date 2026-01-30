menu
Kapolresta Sleman Dinonaktifkan Sementara, Polri: Untuk Menjamin Objektivitas
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri

jpnn.com - JAKARTA - Kapolresta Sleman Kombes Edy Setyanto dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Polri memastikan bahwa penonaktifan sementara itu untuk menjamin objektivitas selama pemeriksaan lanjutan menyusul munculnya polemik dalam kasus penjambretan.

“Penonaktifan sementara ini dilakukan semata-mata untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Jumat (30/1).

Trunoyudo menjelaskan bahwa penonaktifan ini berdasarkan rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

ADTT tersebut dilakukan pada 26 Januari 2026 terkait penanganan perkara pencurian dengan kekerasan (curas) dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi 26 April 2025 lalu.

Trunoyudo menjelaskan bahwa dalam audit itu ditemukan dugaan lemahnya pengawasan pimpinan sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat,  serta berdampak pada menurunnya citra Polri. Hasil sementara ADTT pun telah digelarkan pada 30 Januari 2026.

“Dalam gelar tersebut, seluruh peserta sepakat merekomendasikan penonaktifan Kapolresta Sleman untuk sementara waktu hingga pemeriksaan lanjutan selesai dilaksanakan,” ungkap jenderal bintang satu Polri ini.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi ADTT tersebut, Polda DIY merencanakan pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) yang akan dipimpin langsung oleh Kapolda DI Yogyakarta, Jumat pukul 10.00 WIB, di ruang rapat Kapolda DIY.

Sebagai informasi, kasus penjambretan yang menjadi polemik ini terjadi pada April 2025.

Kapolresta Sleman Kombes Edy Setyanto dinonaktifkan sementara dari jabatannya terkait kasus Hogi Minaya. Polri berikan penjelasan.

