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Kapolrestabes Palembang Bagikan Makanan dan Minuman Gratis Kepada Mahasiswa Seusai Berdemonstrasi

Kapolrestabes Palembang Bagikan Makanan dan Minuman Gratis Kepada Mahasiswa Seusai Berdemonstrasi
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Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Sonny Mahar Budi Adityawan saat membantu memberikan minuman gratis kepada mahasiswa. Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemandangan berbeda terlihat saat aksi unjuk rasa mahasiswa di depan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (24/6/2026).

Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Sonny Mahar Budi Adityawan membagikan makanan dan minuman gratis kepada para mahasiswa seusai berdemonstrasi.

Langkah tersebut dilakukan setelah pihak kepolisian melihat banyak mahasiswa telah bertahan di lokasi sejak siang hari. Bahkan, beberapa di antaranya diketahui sedang menjalankan ibadah puasa.

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"Kami membagikan makanan dan minuman kepada masyarakat. Tadi, kami melihat adik-adik mahasiswa sudah berada di lokasi sejak siang hari, bahkan ada yang sedang berpuasa," ujar Sonny.

Tak hanya memperhatikan peserta aksi, Sonny juga melihat sejumlah pedagang UMKM di sekitar lokasi yang dagangannya belum banyak terjual akibat situasi demonstrasi.

Melihat kondisi tersebut, pihaknya kemudian membeli seluruh dagangan para pedagang untuk selanjutnya dibagikan para pedagang untuk selanjutnya dibagikan kepada massa aksi. 

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"Ada yang membutuhkan dan ada yang bisa dibantu. Karena itu kami membeli dagangan para pelaku UMKM yang belum laku, lalu makanan dan minuman tersebut kami bagikan kepada peserta aksi," ungkap Sonny.

Berbagai jenis makanan dan minuman diborong dalam kegiatan tersebut, mulai dari batagor, es tebu, hingga aneka minuman lainnya.

Mahasiswa peserta aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Sumsel hari ini diberi makan dan minum gratis oleh Kapolrestabes Palembang.

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