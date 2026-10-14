Kapolri Bakal Terapkan Green Policing untuk Harkamtibmas dan Lindungi Lingkungan

jpnn.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bakal menerapkan program Green Policing sebagai bagian dari strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

Program yang dikembangkan Polda Riau tersebut kini masuk dalam Commander Wish Kapolri untuk memperkuat kehadiran polisi di tengah masyarakat melalui pendekatan pencegahan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Green Policing menjadi salah satu kegiatan strategis yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, menyelesaikan persoalan sosial, serta mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas.

Program ini sebelumnya dikembangkan Polda Riau pada masa kepemimpinan Komjen Herry Heryawan, yang kini menjabat Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Dalam Commander Wish Kapolri, Kabaharkam Polri bersama Kakorlantas Polri menjadi bagian dari penanggung jawab kegiatan strategis kehadiran polisi di ruang masyarakat, termasuk melalui pelaksanaan Green Policing.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Akmadi mengatakan masuknya Green Policing dalam Commander Wish Kapolri menjadi momentum untuk memperkuat penerapan program tersebut secara berkelanjutan.

“Green Policing dibangun dari pemahaman bahwa menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari menjaga keamanan masyarakat. Karena itu, masuknya pendekatan ini dalam Commander Wish Kapolri menjadi dorongan bagi kami untuk terus memperkuat pelaksanaannya,” ujar Akmadi Rabu (14/10).

Menurut Akmadi, persoalan lingkungan memiliki kaitan erat dengan keamanan dan kehidupan masyarakat.