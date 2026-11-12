Kapolri Beberkan Cara Listyo Sigit Cs Sadap Prabowo, Ada 5 Tahapan Penyadapan
jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap lima tahapan modus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Suyudi memaparkan hal itu dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Menurut Suyudi, rangkaian penyadapan ilegal tersebut terungkap setelah adanya laporan ke SPKT Bareskrim Polri. Perkara itu kemudian ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
"Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning (penyediaan, red), pelaksanaan penyadapan, pelaporan terhadap end user, dan penghapusan data," kata Suyudi.
Tahap pertama dimulai dari dugaan perintah penyadapan yang berasal dari Listyo Sigit selaku Kapolri. Instruksi itu kemudian diteruskan kepada Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta.
"Tahap pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," ungkapnya.
Suyudi menyebut perintah tersebut disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp. Namun, instruksi itu diduga tidak disertai surat permohonan penyidik ataupun lampiran laporan polisi.
Tahap kedua ialah provisioning. Pada tahapan ini, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke platform Lawful Interception Management System (LIMS).
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap lima tahapan modus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo
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