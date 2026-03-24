Kapolri Berikan KPLB Anumerta untuk Aiptu Apendra

jpnn.com - PEKANBARU - Aiptu Apendra yang gugur saat menjalankan tugas pengamanan malam takbiran mendapat penghargaan tertinggi dari pimpinan Polri.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) anumerta kepada anggota Polsek Kampar tersebut.

Aiptu Apendra, yang menjabat sebagai Banit Reskrim Polsek Kampar, meninggal dunia pada Sabtu (21/3/2026) pukul 02.39 WIB.

Dia diduga mengalami kelelahan disertai sesak napas saat menjalankan tugas pengamanan malam takbiran.

Kapolda Riau Herry Heryawan menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga simbol penghormatan atas pengabdian almarhum.

“Terima kasih kepada Bapak Kapolri atas pemberian Kenaikan Pangkat Luar Biasa kepada almarhum Aiptu Apendra. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi menjadi pengingat bagi kami semua akan dedikasi dan pengorbanan beliau dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Irjen Herry, Selasa (24/3).

Dia menambahkan, keteladanan almarhum menjadi warisan berharga bagi institusi Polri maupun masyarakat luas.

“Dedikasi dan pengorbanan almarhum akan menjadi warisan abadi bagi rekan-rekan sesama anggota Polri dan masyarakat. Kami semua tentu tidak menginginkan peristiwa ini terjadi, tetapi sebagai insan beriman, kami hanya bisa mendoakan dan mengambil hikmah dari kebaikan hidup beliau,” tuturnya.