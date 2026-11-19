jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menegaskan bahwa tekad Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mendata seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

Menurut Gus Falah, pendataan seluruh IUP yang dilakukan Polri untuk menentukan prioritas penertiban merupakan bentuk komitmen negara dalam memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

"Pasal 33 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ujar Gus Falah dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, penguasaan negara atas sumber daya alam tidak boleh berhenti sebatas norma konstitusional.

Amanat tersebut harus diwujudkan melalui pengawasan dan penegakan hukum yang memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan.

Karena itu, Gus Falah menilai langkah Kapolri mendata seluruh IUP memiliki arti strategis. Pendataan tersebut dapat menjadi dasar untuk memetakan perusahaan pertambangan, mengidentifikasi potensi pelanggaran, sekaligus menentukan prioritas penertiban secara terukur.

Gus Falah juga menyebut tekad Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan di Indonesia dinikmati negara.

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"Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya menjadi modal kesejahteraan rakyat justru menjadi sumber keuntungan kelompok tertentu. Negara harus hadir dan memastikan konstitusi benar-benar berlaku untuk kepentingan rakyat," pungkas Gus Falah. (dil/jpnn)



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