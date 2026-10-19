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Kapolri Endus Keterlibatan Pihak Asing dalam Kasus Karhutla, Konon Negara Tetangga

Kapolri Endus Keterlibatan Pihak Asing dalam Kasus Karhutla, Konon Negara Tetangga
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Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri

jpnn.com, JAKARTA - Kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia melibatkan pihak asing.

Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Menurut Kapolri, saat ini penyidik masih mendalami dan memilah pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

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Dia mengatakan keterlibatan pihak asing menjadi salah satu aspek yang tengah ditelusuri dalam proses penyidikan kasus karhutla.

"Ini ada keterlibatan pihak asing ya, ada keterlibatan pihak asing. Namun, karena ini masih dalam proses penyidikan dan sedang kami pilah-pilah, mana yang terlibat pihak asing atau mana yang bukan pihak asing," ujar Suyudi saat memberikan keterangan media di Istana Merdeka, Jakarta.

Namun demikian, dia belum bisa memerinci identitas maupun bentuk keterlibatan pihak asing tersebut.

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Kapolri menegaskan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Yang jelas, saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa ada keterlibatan pihak asing. Ada negara tetangga," katanya.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut adanya keterlibatan pihak asing dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

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