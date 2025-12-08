Kapolri Jenderal Listyo Dinilai Hadir dengan Tegas di Tengah Banjir Kayu Gelondongan dan Reformasi Polri

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan sikap dan keberpihakan yang tegas di tengah banjir gelondongan kayu di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Langkah tegas Kapolri Listyo Sigit menindak tegas terduga pelaku penyebab banjir seperti pembalakan liar dan turun langsung bersama jajarannya membantu masyarakat merupakan wujud dari PRESISI dan reformasi Polri.

“Begitupun Kapolri yang menurunkan personel semaksimal mungkin untuk turun membantu rakyat sekaligus mengusut tuntas siapa dalang atas pelaku illegal logging. Itu adalah wujud nyata PRESISI dan reformasi Porli yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo," ujar Wakil Presiden Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air ( FAKTA) Mukhlis Ramlan kepada wartawan, Senin (8/12/2025).

Mukhlis mengatakan langkah tegas Kapolri tersebut juga sekaligus membantah pernyataan bahwa kayu yang terbawa banjir di Sumatra adalah pohon yang ikut terbawa arus.

Padahal, kata dia, faktanya ada nomor di batang batang kayu dari berbagai jenis dan jika pohon yang hanyut maka semestinya ada ranting, daun dan akarnya.

“Fakta ini yang direspons cepat Kapolri melibatkan semua institusi baik BNPB, TNI, KLH, pemda setempat, bahkan rakyat terlihat bersatu untuk saling bantu dan memberikan informasi menyeluruh dan menjadi titik balik untuk penanganan tata kelola hutan yang ramah lingkungan, siapapun yang diduga menjadi dalang atas bencana maha dahsyat ini harus diseret ke pengadilan. Karena akibat ulahnya merenggut ribuan nyawa rakyat tak berdosa," tegas Mukhlis.

Mukhlis mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menghukum para pelaku penyebab banjir.

Menurut dia, pembabat hutan, apalagi dilakukan secara ilegal merupakan kejahatan luar biasa.