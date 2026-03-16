Kapolri Jenderal Listyo Ungkap Jateng Jadi Sentral Pelayanan Mudik Lebaran 2026

jpnn.com - SEMARANG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah paling sentral dalam pelayanan arus mudik dan balik Lebaran 2026.

“Wilayah Jawa Tengah menjadi wilayah paling sentral,” kata Kapolri Jenderal Listyo saat meninjau kesiapan pengamanan di Gerbang Tol Kalikangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (16/3).

Jenderal bintang empat itu mengatakan bahwa posisi strategis Jawa Tengah menjadikan wilayah ini sebagai simpul utama pergerakan pemudik, baik dari arah barat menuju timur Pulau Jawa maupun sebaliknya.

Oleh karena itu, berbagai skema pelayanan dan rekayasan lalu lintas disiapkan untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung dengan aman lancar.

“Dari sisi pelayanan kami menyiapkan berbagai rekayasa lalu lintas, mulai dari ganjil genap, one way lokal hingga one way nasional,” ungkapnya.

Selain rekayasa arus lalu lintas, pihaknya mengapresiasi sejumlah inovasi layanan bagi pemudik di Jawa Tengah.

Satu di antaranya melalui valet and ride serta pemanfaatan teknologi digital seperti Chatbot Si Polan dan layanan darurat 110.

“Dukungan berbagai persiapan ini diharapkan membantu masyarakat mendapatkan layanan kepolisian, termasuk apabila ada kendala di lapangan, khususnya di wilayah Jawa Tengah,” ujarnya.