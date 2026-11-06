Kapolri Jenderal Suyudi Banjir Dukungan dari Masyarakat
jpnn.com, JAKARTA - Dukungan kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam upaya mengungkap kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bermunculan.
Kali ini, dukungan tersebut disampaikan masyarakat melalui pemasangan sejumlah spanduk di beberapa titik jalan protokol di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan.
Spanduk-spanduk tersebut terlihat terpasang di sejumlah lokasi strategis dan menjadi perhatian masyarakat yang melintas.
Pesan yang disampaikan dalam spanduk tersebut berisi dukungan kepada Kapolri dalam mengungkap kasus dugaan penyadapan yang disebut-sebut melibatkan sejumlah petinggi Polri.
spanduk ini menjadi salah satu bentuk aspirasi masyarakat di tengah perhatian publik terhadap perkembangan kasus tersebut.
"Dukungan yang disampaikan melalui spanduk juga menunjukkan adanya perhatian masyarakat terhadap proses pengungkapan dugaan penyadapan yang menyeret nama sejumlah pejabat kepolisian," ujar Dewa, salah seorang warga Jakarta.
Masyarakat kini menantikan langkah dan penjelasan resmi dari pihak kepolisian terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.
Dia berharap proses pengungkapan kasus tersebut berjalan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(fri/jpnn)
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Dukungan kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam upaya mengungkap kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bermunculan.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
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