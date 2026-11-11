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Kapolri Jenderal Suyudi: Jangan Ragu-ragu, Jangan Takut!

Kapolri Jenderal Suyudi: Jangan Ragu-ragu, Jangan Takut!
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Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menghadiri kegiatan launching 'Polisi Peduli Pengangguran (Poliran)' di Monumen Perjuangan (Monju), Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto memerintahkan anggotanya untuk menindak tegas para calo yang acap kali melakukan pungutan liar (pungli) kepada para pencari kerja.

Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi saat menghadiri kegiatan launching 'Polisi Peduli Pengangguran (Poliran)' di Monumen Perjuangan (Monju), Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).

"Kami akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku, calo-calo yang selalu meresahkan," kata Suyudi.

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Suyudi juga meminta kepada masyarakat agar berani untuk melapor jika mendapati ada praktik percaloan di eksternal ataupun internal perusahaan.

Laporan dapat dilayangkan melalui narahubung resmi Polri ataupun polisi di tingkat Polsek.

"Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan. Jika ada informasi terkait dengan calo-calo yang bermain-main di sekitar perusahaan-perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri," ucap dia.

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"Kami berharap praktik-praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum," lanjutnya.

Adapun terkait dengan Poliran, Suyudi menjelaskan program itu digelar Polri untuk memfasilitasi para pencari kerja agar dapat memperoleh pekerjaan.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan intruksi kepada seluruh jajaran polri untuk berani bertindak tegas.

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