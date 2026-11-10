Kapolri Jenderal Suyudi Keluarkan Telegram Lagi, Ada 25 Pati & Pamen Polri Dimutasi
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto kembali merombak jajarannya.
Melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026, orang nomor 1 di Korps Bhayangkara itu memutasikan 25 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri, termasuk yang berada di jabatan-jabatan strategis.
Sejumlah pemegang jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri mengalami perubahan, di antaranya pada Bareskrim Polri, Densus 88 Antiteror Polri, dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.
Dua pati berpangkat komisaris jenderal, yakni Komjen Syahardiantono dan Komjen Yuda Gustawan termasuk yang terkena mutasi untuk menempati jabatan analis kebijakan utama Lemdiklat Polri.
Syahardiantono ditugaskan di Biro Pengkajian dan Pengembangan (Jianbang), sedangkan Yuda ditempatkan sebagai Tenaga Pendidik dan Widyaiswara (Gadikwa) di lembaga yang bertugas merencanakan, mengembangkan, serta menyelenggarakan fungsi pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri itu.
"Mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas agar setiap pejabat yang diberikan amanah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta mendukung peningkatan kinerja organisasi," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Mutasi kaliini juga mencakup jajaran Bareskrim Polri. Kombes Bismo Teguh Prakoso yang sebelumnya Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ditunjuk menjadi Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.
Kombes Bismo menggantikan Brigjen Pol. Moh. Irhamni. Adapun jabatan Irhamni selanjutnya ialah Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali merombak jajarannya. Sebanyak 25 Pati dan Pamen Polri dimutasi, termasuk yang berada di jabatan-jabatan strategis.
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