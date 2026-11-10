Kapolri Jenderal Suyudi Merasa Dikhianati

jpnn.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya menindak tegas tanpa kompromi semua pelaku penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, terutama oleh oknum internal Polri.

Soal dinamika yang terjadi di internal Polri saat ini, dengan adanya aksi penyadapan, Suyudi menegaskan bahwa itu ulah segelintir oknum yang ingin mengganggu pemerintah.

Jenderal Suyudi bahkan menyebut tindakan oknum polisi yang menyadap pemimpin tertinggi di republik ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan institusi.

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"Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati," kata Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda oleh Cipayung Plus Pusat, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Walakin, Suyudi menilai ada hikmah besar di balik kasus ini. Peristiwa itu justru memicu gelombang dukungan luas dari rakyat Indonesia yang sebelumnya terbelah di media sosial kini menjadi solid dan kompak karena tidak terima pemimpin negara dikhianati.

Jenderal Suyudi menekankan pentingnya menjaga kewibawaan dan muruah Presiden sebagai simbol negara.

Dia memastikan pihak kepolisian tidak akan tinggal diam dan tidak akan takut menghadapi pihak-pihak yang mencoba mencederai kedaulatan negara.

"Siapa pun pelakunya, termasuk daru institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas," tegasnya.