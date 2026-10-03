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Kapolri Jenderal Suyudi Mutasi 88 Pati & Pamen, Kabareskrim Berganti

Kapolri Jenderal Suyudi Mutasi 88 Pati & Pamen, Kabareskrim Berganti
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Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto (kiri) menerima bendera dari pejabat lama Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kedua kiri) saat mengikuti Upacara serah terima Panji-panji Kepolisian Negara Republik Indonesia Tribrata di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz/am.

jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi besar-besaran di internal Polri sehari setelah dilantik menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. 

Adapun mutasi itu mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan.

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Dalam TR itu, tercatat mutasi dan rotasi dilakukan terhadap 88 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri.

Dari 88 personel yang dimutasi, 70 mendapat promosi atau menempati jabatan baru.

Pergantian tersebut juga mencakup 14 jabatan pejabat utama Mabes Polri dan 19 kepala kepolisian daerah (kapolda).

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Pada jajaran pejabat utama Mabes Polri, Komjen Asep Edi Suheri ditugaskan sebagai Irwasum Polri.

Irjen Dedy Kusuma Bakti sebagai Kabaintelkam Polri.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi pati dan pamen Polri. Posisi Kabareskrim juga berganti.

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