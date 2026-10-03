Kapolri Jenderal Suyudi Mutasi 88 Pati & Pamen, Kabareskrim Berganti

jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi besar-besaran di internal Polri sehari setelah dilantik menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Adapun mutasi itu mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan.

Dalam TR itu, tercatat mutasi dan rotasi dilakukan terhadap 88 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri.

Dari 88 personel yang dimutasi, 70 mendapat promosi atau menempati jabatan baru.

Pergantian tersebut juga mencakup 14 jabatan pejabat utama Mabes Polri dan 19 kepala kepolisian daerah (kapolda).

Pada jajaran pejabat utama Mabes Polri, Komjen Asep Edi Suheri ditugaskan sebagai Irwasum Polri.

Irjen Dedy Kusuma Bakti sebagai Kabaintelkam Polri.