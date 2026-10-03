Kapolri Jenderal Suyudi Rotasi 19 Kapolda, Ini Daftar Lengkapnya
jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merotasi 19 kapolda pada Jumat 2 Oktober 2026.
Kebijakan itu dilakukan Jenderal Suyudi sehari setelah resmi menjabat Kapolri.
Pergantian 19 kapolda tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Telegram itu juga mencakup sejumlah pergantian jabatan strategis di tingkat Mabes Polri dan kewilayahan.
Irjen Dadang Hartanto ditugaskan sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Komjen Asep Edi Suheri.
Adapun Irjen Suwondo Nainggolan ditugaskan sebagai Kapolda Maluku, dan Irjen Suhendri menjabat Kapolda Kepulauan Riau.
Selanjutnya, Irjen Arman Achdiat ditugaskan sebagai Kapolda Riau.
Irjen Reza Arief Dewanto diberi tugas menjabat Kapolda Nusa Tenggara Timur, dan Irjen Hengki sebagai Kapolda Jawa Barat.
Mutasi Polri, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merotasi 19 kapolda. Ini daftar lengkapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kapolda Riau Pengganti Irjen Herry Heryawan dari BIN, Begini Infonya
- Kapolri Jenderal Suyudi Mutasi 88 Pati & Pamen, Kabareskrim Berganti
- Tongkat Komando Baru di Meja Presiden Prabowo: Prerogatif Presiden, Etika Tata Negara, dan Ujian Reformasi Polri
- Sambut Jenderal Suyudi, Sahabat Polisi Indonesia Siap Dukung Penguatan Polri
- ReJO Ucapkan Selamat Kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto Sebagai Kapolri
- Bahlil Bahlil