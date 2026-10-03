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Kapolri Jenderal Suyudi Rotasi 19 Kapolda, Ini Daftar Lengkapnya

Kapolri Jenderal Suyudi Rotasi 19 Kapolda, Ini Daftar Lengkapnya
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Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto (kiri) dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers setelah acara pelantikan kapolri baru di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merotasi 19 kapolda pada Jumat 2 Oktober 2026.

Kebijakan itu dilakukan Jenderal Suyudi sehari setelah resmi menjabat Kapolri.

Pergantian 19 kapolda tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

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Telegram itu juga mencakup sejumlah pergantian jabatan strategis di tingkat Mabes Polri dan kewilayahan.

Irjen Dadang Hartanto ditugaskan sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Komjen Asep Edi Suheri.

Adapun Irjen Suwondo Nainggolan ditugaskan sebagai Kapolda Maluku, dan Irjen Suhendri menjabat Kapolda Kepulauan Riau.

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Selanjutnya, Irjen Arman Achdiat ditugaskan sebagai Kapolda Riau.

Irjen Reza Arief Dewanto diberi tugas menjabat Kapolda Nusa Tenggara Timur, dan Irjen Hengki sebagai Kapolda Jawa Barat.

Mutasi Polri, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merotasi 19 kapolda. Ini daftar lengkapnya.

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