Kapolri Jenderal Suyudi Sebut Pihak Asing Terlibat Kasus Karhutla, Cermati Kalimatnya

jpnn.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut adanya keterlibatan pihak asing dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia.

"Ini ada keterlibatan pihak asing, ya, ada keterlibatan pihak asing," kata Suyudi saat memberikan keterangan media di Istana Merdeka, Jakarta,, Senin (19/10/2026).

Jenderal Suyudi menyebut penyidik masih mendalami dan memilah pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

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Dia mengatakan keterlibatan pihak asing menjadi salah satu aspek yang sedang ditelusuri dalam proses penyidikan kasus karhutla.

"Namun, ini masih dalam proses penyidikan dan ini sedang kami pilah-pilah, mana yang terlibat pihak asing atau mana yang bukan pihak asing," tuturnya.

Walakin, dia belum bisa merinci identitas maupun bentuk keterlibatan pihak asing tersebut dalam kasus karhutla.

Kapolri menegaskan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Yang jelas, saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa ada keterlibatan pihak asing. Ada negara tetangga," ujarnya.