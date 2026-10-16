Kapolri Libatkan MUI Kaji Vape, Edi Hasibuan: Langkah Strategis Cegah Narkoba
jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta, Edi Saputra Hasibuan, mendukung peringatan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto soal ancaman peredaran narkoba jenis baru berbentuk cair. Narkoba tersebut diduga diselundupkan melalui rokok elektrik atau vape.
Menurut mantan anggota Kompolnas itu, ancaman ini perlu diwaspadai karena vape berpotensi disalahgunakan sebagai modus baru peredaran narkoba yang sulit dikenali masyarakat.
"Kami menyambut baik masukan Kapolri untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba. Jangan sampai vape menjadi modus baru penyalahgunaan dan peredaran narkoba," kata Edi, yang juga dosen program pascasarjana.
Edi menilai upaya pencegahan harus diperkuat melalui penegakan hukum, edukasi publik, serta kajian dari sisi keagamaan dan kesehatan.
Edi mendukung langkah Kapolri yang meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkaji persoalan vape, termasuk dari aspek keagamaan, demi melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.
"Saya melihat ajakan Kapolri memberantas narkoba dengan melibatkan MUI sangat strategis. Ajakan ini perlu didukung semua pihak," ujar Edi, yang juga Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADHIGI). (Tan/jpnn)
Edi mendukung langkah Kapolri yang meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkaji persoalan vape, termasuk dari aspek keagamaan, demi melindungi masyarakat.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
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