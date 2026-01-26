Kapolri Mau Jadi Petani Kalau Polri di Bawah Kementerian

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rapat kerja Komisi III DPR RI dan Kapolda seluruh Indonesia di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Dalam rapat itu Listyo Sigit menolak jika Polri di bawah kementerian.

Kapolri bahkan berseloroh apabila dirinya terpilih menjadi Menteri Kepolisian, dia mengaku lebih memilih menjadi petani ketimbang menduduki jabatan tersebut.

"Bahkan, ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WhatsApp bahwa 'mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?'" katanya sambil menirukan pesan tersebut.

Menurutnya, posisi Polri yang saat ini berada di bawah Presiden merupakan posisi yang ideal.

"Kami bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat), di bidang hukum, di bidang perlindungan dan pelayanan," ucapnya.

Oleh karena itu pula, dia menolak tawaran menjadi Menteri Kepolisian.

"Kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," ucap Sigit dengan tegas.