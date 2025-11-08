Kapolri Minta Ledakan SMAN 72 Jakarta Jadi Pembelajaran Bersama

jpnn.com, JAKARTA - Insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, menjadi atensi publik.

Ledakan yang mengakibatkan puluhan korban luka ini masih diusut polisi.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, hari ini pihaknya akan mengecek langsung ke lokasi kejadian guna mengungkap peristiwa tersebut.

Baca Juga: Begini Info dari Kapolri soal Pelaku Peledakan di SMAN 72 Jakarta

"Untuk Jakarta setelah ini saya akan mengecek," kata Listyo ditemui usai menghadiri kegiatan 'Apel Ojol Kamtibmas Polda Jabar' di Lapangan Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (8/11/205).

Listyo menuturkan, polisi sudah mengantongi terduga pelaku yang saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit. Iai belum memerinci apakah terduga pelajar atau bukan.

Pendalaman juga bakal dilakukan Polda Metro Jaya untuk mengungkap motif dari insiden ledakan yang terjadi saat salat Jumat itu.

Baca Juga: Kakak Korban Ledakan SMAN 72 Sebut Adiknya Sempat Kritis

"Sudah kami informasikan bahwa dugaan pelaku kami sudah tahu. Saat ini juga sudah sedang dirawat, kami sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, pendalaman nanti akan diumumkan secara resmi," jelasnya.

Jenderal bintang 4 itu pun meminta kepada seluruh pihak untuk menjadikan insiden ledakan ini sebagai pembelajara bersama. Kepada orang tua untuk lebih menjaga anak-anaknya, agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi.