Kapolri Minta Maaf Rantis Brimob Lindas Ojol

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf setelah muncul insiden rantis Brimob melindas seorang pria yang mengenakan jaket ojek online (ojol).

"Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya," kata dia kepada awak media, Kamis (28/8).

Eks Kabareskrim itu mengatakan pihaknya tengah mencari keberadaan korban, sekaligus memastikan penanganan kasus penabrakan tetap dilaksanakan.

"Saya minta untuk Propam melakukan penanganan lebih lanjut. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk korban dan seluruh keluarga dan juga seluruh keluarga besar ojol," kata dia.

Sebelumnya, beredar di jejaring WhatsApp sebuah video berdurasi satu menit 30 detik yang merekam Rantis Brimob menabrak seorang pria dengan jaket hijau.

Tampak, rantis berotator tersebut melintasi jalan yang lengang dengan kecepatan tinggi untuk membubarkan massa.

Sementara itu, sisi kiri dan kanan jalan atau tepatnya di trotoar, dipenuhi warga yang berlarian searah laju kendaraan taktis.

Namun, seorang pria berjaket ojol terlihat terhuyung di tengah jalan. Kendaraan taktis tak menahan kecepatan.

