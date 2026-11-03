Kapolri Mutasi 2 Pejabat Polda Jabar, Kapolrestabes Bandung dan Kabid Propam

jpnn.com, BANDUNG - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Polda Jawa Barat.

Dua posisi strategis yang mengalami pergantian ialah Kapolrestabes Bandung dan Kabid Propam Polda Jabar.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1467/XI/KEP/2026 yang ditandatangani Asisten SDM Polri Irjen Deni Dharmapala pada 2 November 2026.

Dalam surat telegram yang dilihat JPNN, Kombes Dedi Supriyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolrestabes Bandung diangkat dalam jabatan baru sebagai penata kebijakan Kapolri Madya TK 1 SAHLI Kapolri.

Sementara itu, posisi Kapolrestabes Bandung diisi oleh Kombes Imran Amir yang sebelumnya menjabat sebagai KAROLOG Polda Riau.

Kemudian, Kombes Mochammad Yoris Maulana yang sebelumnya bertugas sebagai Kabid Propam Polda Jabar, akan mengisi jabatan baru sebagai Dosen Kepolisian Madya TK 1 AKPOL LEMDIKLAT Polri.

Posisinya akan digantikan oleh Kombes Eko Hadi yang sebelumnya bertugas di Divpropam Polri sebagai Kabag Standar ROWABROF. (mcr27/jpnn)