menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kapolri Mutasi 2 Pejabat Polda Jabar, Kapolrestabes Bandung dan Kabid Propam

Kapolri Mutasi 2 Pejabat Polda Jabar, Kapolrestabes Bandung dan Kabid Propam

Kapolri Mutasi 2 Pejabat Polda Jabar, Kapolrestabes Bandung dan Kabid Propam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Polda Jawa Barat.

Dua posisi strategis yang mengalami pergantian ialah Kapolrestabes Bandung dan Kabid Propam Polda Jabar.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1467/XI/KEP/2026 yang ditandatangani Asisten SDM Polri Irjen Deni Dharmapala pada 2 November 2026.

Baca Juga:

Dalam surat telegram yang dilihat JPNN, Kombes Dedi Supriyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolrestabes Bandung diangkat dalam jabatan baru sebagai penata kebijakan Kapolri Madya TK 1 SAHLI Kapolri.

Sementara itu, posisi Kapolrestabes Bandung diisi oleh Kombes Imran Amir yang sebelumnya menjabat sebagai KAROLOG Polda Riau.

Kemudian, Kombes Mochammad Yoris Maulana yang sebelumnya bertugas sebagai Kabid Propam Polda Jabar, akan mengisi jabatan baru sebagai Dosen Kepolisian Madya TK 1 AKPOL LEMDIKLAT Polri.

Baca Juga:

Posisinya akan digantikan oleh Kombes Eko Hadi yang sebelumnya bertugas di Divpropam Polri sebagai Kabag Standar ROWABROF. (mcr27/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Polda Jabar Buka Suara soal Mahasiswa yang Diamankan Pascakericuhan 20 Oktober di Bandung

Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi dan Kabid Propam Kombes Yoris Maulana dirotasi Kapolri Jenderal Suyudi. Ini penggantinya.


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI