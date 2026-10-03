Kapolri Mutasi Irjen Hengki ke Polda Jabar, Kapolda Banten Diganti Brigjen Hendra Kurniawan

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengganti kapolda Banten dari Irjen Hengki kepada Brigjen Hendra Kurniawan.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Pergantian pucuk pimpinan Polda Banten setelah satu hari Jenderal Suyudi Ario Seto resmi menjabat sebagai kapolri.

Melalui surat telegram kapolri tersebut terdapat 19 jabatan kapolda yang dimutasi satu, di antaranya pucuk pimpinan Polda Banten.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas, sekaligus memberikan ruang pengembangan karier bagi personel.

"Mutasi maupun rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika Polri, dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sebagai bagian dari pembinaan karier sekaligus penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian," ucap Irjen Johnny di Jakarta (3/10).

Dia membeberkan Irjen Hengki memiliki amanah baru sebagai kapolda Jawa Barat (Jabar).

Sementara itu, jabatan kapolda Banten akan diisi Brigjen Hendra Kurniawan yang sebelumnya menjabat sebagai widyaiswara kepolisian utama tingkat II Sespim Lemdiklat Polri.