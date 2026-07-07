Kapolri Naikkan Pangkat 3 Polisi Gugur dalam Operasi Narkoba di Katingan

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) Anumerta kepada tiga personel Satresnarkoba Polres Katingan yang gugur saat menjalankan operasi pemberantasan narkotika di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan kenaikan pangkat tersebut berlaku efektif mulai 5 Juli 2026 berdasarkan Keputusan Kapolri tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta bagi anggota Polri.

Tiga personel yang menerima penghargaan itu ialah Ipda (Anumerta) Sumariyanto, Aiptu (Anumerta) Yudhie Perdana Putra, dan Briptu (Anumerta) Nopandri Ramadhana.

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"Penganugerahan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta merupakan penghormatan negara dan institusi Polri atas jasa serta pengabdian almarhum dalam menjalankan tugas," kata Johnny.

Ia menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya ketiga anggota Polres Katingan tersebut yang dinilai telah mengorbankan jiwa dan raga demi melindungi masyarakat dari ancaman peredaran narkotika.

"Mereka adalah Bhayangkara sejati yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi melindungi masyarakat dari bahaya narkoba," ujarnya.

Johnny menegaskan Polri akan mengusut tuntas rangkaian peristiwa yang menyebabkan gugurnya ketiga personel tersebut secara profesional sesuai ketentuan hukum. Selain itu, Polri memastikan seluruh hak keluarga para anggota yang gugur akan dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab institusi.

"Polri berkomitmen mengusut secara profesional seluruh rangkaian peristiwa ini. Kami juga memastikan hak-hak keluarga para personel yang gugur dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab institusi kepada anggota yang telah mengabdikan diri hingga akhir hayatnya," katanya.