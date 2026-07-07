Kapolri Naikkan Pangkat 3 Polisi Gugur dalam Operasi Narkoba di Katingan
jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) Anumerta kepada tiga personel Satresnarkoba Polres Katingan yang gugur saat menjalankan operasi pemberantasan narkotika di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan kenaikan pangkat tersebut berlaku efektif mulai 5 Juli 2026 berdasarkan Keputusan Kapolri tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta bagi anggota Polri.
Tiga personel yang menerima penghargaan itu ialah Ipda (Anumerta) Sumariyanto, Aiptu (Anumerta) Yudhie Perdana Putra, dan Briptu (Anumerta) Nopandri Ramadhana.
"Penganugerahan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta merupakan penghormatan negara dan institusi Polri atas jasa serta pengabdian almarhum dalam menjalankan tugas," kata Johnny.
Ia menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya ketiga anggota Polres Katingan tersebut yang dinilai telah mengorbankan jiwa dan raga demi melindungi masyarakat dari ancaman peredaran narkotika.
"Mereka adalah Bhayangkara sejati yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi melindungi masyarakat dari bahaya narkoba," ujarnya.
Johnny menegaskan Polri akan mengusut tuntas rangkaian peristiwa yang menyebabkan gugurnya ketiga personel tersebut secara profesional sesuai ketentuan hukum. Selain itu, Polri memastikan seluruh hak keluarga para anggota yang gugur akan dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab institusi.
"Polri berkomitmen mengusut secara profesional seluruh rangkaian peristiwa ini. Kami juga memastikan hak-hak keluarga para personel yang gugur dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab institusi kepada anggota yang telah mengabdikan diri hingga akhir hayatnya," katanya.
Kapolri memberi pangkat anumerta kepada tiga polisi yang gugur saat operasi narkoba.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Terima Audiensi BGN, Bahas Perbaikan Tata Kelola MBG
- Banyak Kepala Daerah Kena OTT KPK, DPR Ungkit Evaluasi Rekrutmen Calon Pemimpin
- Ada 2 Demo Hari Ini di Jakpus, 413 Personel Gabungan Disiagakan
- Tempat Khusus Suhardiman Amby di Kuansing Ini Digeledah KPK
- Gegara Ucapan Ini, 2 Pengacara Nadiem Dilaporkan ke Dewan Kehormatan Peradi
- Polres Bengkalis Buka Data Daerah Rawan Narkoba, Bakal Digempur Habis-habisan