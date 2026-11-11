Kapolri Pastikan Usut Pembawa Molotov dan Sajam Saat Demo di Malioboro

jpnn.com - YOGYAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meninjau langsung situasi dan kondisi pascakericuhan aksi unjuk rasa di Kompleks Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (11/11) dini hari.

Jenderal Suyudi bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tiba di gedung DPRD DIY sekitar pukul 01.20 WIB, seusai aparat polisi memukul mundur massa yang berdemonstrasi di kawasan Malioboro hingga tengah malam.

Kapolri dan rombongan langsung menjenguk beberapa orang yang diamankan.

Kapolri Suyudi mengatakan bahwa Polri akan mengungkap pelaku demonstrasi yang membawa barang-barang berbahaya saat unjuk rasa di kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta itu.

"Kami akan mengungkap pelaku yang secara sengaja membawa barang-barang berbahaya, seperti molotov, sajam (senjata tajam) dan sebagainya," kata Kapolri saat memantau penanganan aksi demo di Yogyakarta, Rabu (11/11) dini hari.

Menurut Kapolri, aksi masa turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi diperbolehkan dan maksimal diberikan waktu toleransi hingga pukul 18.00 WIB. Namun, aksi tersebut berlanjut hingga dini hari.

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"Kami akan melihat apakah demonstrasi ini memang murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum, karena toleransi Polri sampai jam 18.00 WIB, ini sudah jam 01.00 malam," ujar Kapolri.

Ketika disinggung apakah aksi di Malioboro dan sekitarnya ada keterkaitan dengan di daerah lain, Kapolri mengatakana Polri akan melakukan penyelidikan.