Kapolri Rotasi Pamen Polda Jabar, Kapolresta Bandung hingga Dirreskrimsus Berganti

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah perwira menengah (Pamen) di lingkungan Polda Jawa Barat.

Sejumlah jabatan strategis mengalami pergantian, mulai dari Kapolresta Bandung, Kapolresta Bogor, hingga beberapa posisi pejabat utama (PJU) Polda Jabar.

Mutasi tersebut tertuang dalam tiga Surat Telegram Kapolri (TR) masing-masing bernomor ST/1877/VIII/KEP/2026, ST/1878/VIII/KEP/2026, dan ST/1879/VIII/KEP/2026 yang diterbitkan pada Minggu (30/8).

Dalam rotasi tersebut, posisi Kapolresta Bandung yang sebelumnya dijabat Kombes Pol Aldi Subartono kini dipercayakan kepada Kombes Pol Tri Suhartanto.

Eks Kapolres Cimahi itu sebelumnya menjabat sebagai Penyidik Tindak Pidana Madya TK III Kortastipidkor Polri. Sementara Aldi saat ini mengikuti pendidikan Sespimti Dikreg ke-36 T.A 2026.

Pergantian juga terjadi di jajaran kewilayahan. Jabatan Kapolresta Bogor kini diisi Kombes Pol Aditya Panji Anom yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolresta Sleman, Polda Daeah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sementara itu, Wakapolresta Bandung AKBP Putu Hendra Binangkari mendapat tugas baru sebagai Dirreskrimsus Polda Sulawesi Tengah.

Kemudian, Kasat Lantas Polrestabes Bandung AKBP Hudi Arif dimutasi untuk menjabat sebagai Kapolres Tanggamus, Polda Lampung.