menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Kapolri Rotasi Pamen Polda Jabar, Kapolresta Bandung hingga Dirreskrimsus Berganti

Kapolri Rotasi Pamen Polda Jabar, Kapolresta Bandung hingga Dirreskrimsus Berganti

Kapolri Rotasi Pamen Polda Jabar, Kapolresta Bandung hingga Dirreskrimsus Berganti
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono mengikuti pendidikan Sespimti Dikreg ke-36 T.A 2026, dan posisinya digantikan oleh Kombes Pol Tri Suhartanto yang sebelumnya menjabat sebagai Penyidik Tindak Pidana Madya TK III Kortastipidkor Polri. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah perwira menengah (Pamen) di lingkungan Polda Jawa Barat.

Sejumlah jabatan strategis mengalami pergantian, mulai dari Kapolresta Bandung, Kapolresta Bogor, hingga beberapa posisi pejabat utama (PJU) Polda Jabar.

Mutasi tersebut tertuang dalam tiga Surat Telegram Kapolri (TR) masing-masing bernomor ST/1877/VIII/KEP/2026, ST/1878/VIII/KEP/2026, dan ST/1879/VIII/KEP/2026 yang diterbitkan pada Minggu (30/8).

Baca Juga:

Dalam rotasi tersebut, posisi Kapolresta Bandung yang sebelumnya dijabat Kombes Pol Aldi Subartono kini dipercayakan kepada Kombes Pol Tri Suhartanto.

Eks Kapolres Cimahi itu sebelumnya menjabat sebagai Penyidik Tindak Pidana Madya TK III Kortastipidkor Polri. Sementara Aldi saat ini mengikuti pendidikan Sespimti Dikreg ke-36 T.A 2026.

Pergantian juga terjadi di jajaran kewilayahan. Jabatan Kapolresta Bogor kini diisi Kombes Pol Aditya Panji Anom yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolresta Sleman, Polda Daeah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Baca Juga:

Sementara itu, Wakapolresta Bandung AKBP Putu Hendra Binangkari mendapat tugas baru sebagai Dirreskrimsus Polda Sulawesi Tengah.

Kemudian, Kasat Lantas Polrestabes Bandung AKBP Hudi Arif dimutasi untuk menjabat sebagai Kapolres Tanggamus, Polda Lampung.

Kapolri Jenderal Listyo merotasi sejumlah pamen Polda Jabar. Kapolresta Bandung, Kapolresta Bogor, hingga sejumlah PJU mengalami pergantian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI