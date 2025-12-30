Kapolri Sampaikan Permohonan Maaf
jpnn.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf apabila pelaksanaan tugas oleh personel Polri belum sempurna.
Dia menyampaikan itu dalam acara Rilis Akhir Tahun 2025 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Jenderal Listyo menyadari bahwa pelaksanaan tugas Polri jauh dari kesempurnaan.
"Oleh karena itu, kepada masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya, atas nama Pimpinan Polri yang mewakili keluarga besar Polri, kami menghaturkan dari lubuk hati kami yang paling dalam permohonan maaf," ucapnya.
Kapolri juga memohon dukungan dan saran perbaikan agar kepolisian bisa melaksanakan tugas sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Dia mengatakan bahwa Korps Bhayangkara berkomitmen akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat secara langsung.
Selain itu, sebagai yang terdepan dalam melindungi dan menolong masyarakat, khususnya masyarakat kecil maupun kelompok rentan.
"Kami akan terus humanis dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan kemudahan akses terhadap seluruh layanan Polri dan penegakan hukum secara tegas kepada para pelaku kejahatan yang telah meresahkan masyarakat dan merugikan keuangan negara," tuturnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf apabila pelaksanaan tugas oleh personel Polri belum sempurna.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bripda Seili Tersangka Pembunuh Mahasiswi ULM Dipecat, Pengakuan Ini Terungkap saat Sidang Etik
- Bareskrim Polri Ungkap Modus TPPO ke Kamboja, Ada Pasutri Jadi Korban
- Bareskrim Polri Pulangkan 9 WNI Korban TPPO di Kamboja, Ada yang Sedang Mengandung
- Direktur Rumah Pilar Kemajuan: Perpol 10/2025 Sejalan Putusan MK
- Kemenhub-Korlantas Sepakat Truk Sumbu Tiga Dilarang Masuk Tol Selama Nataru
- 1 SSK Personel Brimob Polda NTB Dikirim ke Aceh Tamiang