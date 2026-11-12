Kapolri Singgung Peran Irjen Ahrie Sonta di Kasus Penyadapan, Ada Grup WhatsApp

jpnn.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto hadir dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11) untuk membahas tindak lanjut kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Suyudi dalam rapat mengungkap awal kasus penyadapan ilegal dimulai dari perintah lisan Pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) Irjen Ahrie Sonta.

"AS selaku pelaksana tugas kepala bagian monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik," kata dia, Kamis.

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Suyudi menuturkan perkara penyadapan ilegal dimulai 2025 sampai dengan 2026 ke berbagai ponsel tanpa aturan.

"Sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum,” katanya.

Kapolri Suyudi mengatakan kasus penyadapan ilegal mulai tercium setelah Irjen Ahrie memerintahkan pembubaran grup WhatsApp pada Oktober 2026 secara tiba-tiba.

Suyudi yang masih Kepala BNN itu menyebut grup WhatsApp yang dibubarkan tadinya dipakai sarana penyampaian perintah penyadapan.

“Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX atau PLX,” ujar Suyudi.