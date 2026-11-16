Kapolri Suyudi Dekat dengan Ulama, Founder Baswara Institute: Modal Sosial Membangun Kepercayaan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Kedekatan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan ulama dan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam dinilai menjadi modal sosial penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Founder Baswara Institute Affandi Affan, S.H., M.H., CTA, mengatakan komunikasi yang dibangun Kapolri dengan berbagai tokoh agama dan organisasi Islam merupakan pendekatan positif dalam memperkuat hubungan kepolisian dengan masyarakat.

Hal tersebut terlihat dari sejumlah agenda silaturahmi Kapolri, mulai dari kunjungan ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pertemuan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, silaturahmi dengan pimpinan MUI KH Anwar Iskandar, Habib Umar bin Hafidz, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, hingga Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) di Pondok Pesantren Tebuireng. Kapolri juga menggelar silaturahmi kamtibmas bersama ulama se-Jawa Timur.

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"Indonesia memiliki tradisi panjang tentang hubungan ulama dan umara. Kedekatan Polri dengan ulama merupakan modal sosial yang penting untuk membangun komunikasi, menjaga persatuan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” ujar Affandi.

Sebagai praktisi hukum sekaligus Aktivis Muda Muhammadiyah, Affandi juga menyoroti pujian Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri Suyudi saat pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, 14 November 2026. Presiden menyebut Suyudi sebagai sosok Kapolri yang “membanggakan, melegakan, dan menyejukkan”.

“Menurut saya, pernyataan Presiden tersebut merupakan bentuk kepercayaan dan pengakuan terhadap kepemimpinan Kapolri. Tentu kepercayaan itu harus dijawab dengan kinerja, integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Affandi juga menilai visi Kapolri, “Polri Bersama Masyarakat”, perlu diwujudkan sebagai budaya kerja seluruh jajaran kepolisian, bukan sekadar slogan.

“Polri harus hadir, mendengar aspirasi, memberikan perlindungan, dan menegakkan hukum secara adil. Sinergi dengan Muhammadiyah, NU, MUI, pesantren, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat, termasuk dalam pencegahan narkoba, kenakalan remaja, dan konflik sosial,” tegasnya.