Kapolri Suyudi Tarik 2 Jenderal Bintang 3 dari Kantor Staf Presiden

jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto belum selesai mengubah atau menyusun ulang formasi pasukannya.

Mutasi dan rotasi kembali terjadi dan kali ini melibatkan 25 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen).

Dua di antaranya ialah duo jenderal bintang tiga, yakni Komjen Syahardiantono dan Komjen Yuda Gustawan.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026.

Syahardiantono dan Yuda Gustawan sebelumnya menjabat sebagai Pati Bareskrim Polri dengan penugasan pada Kantor Staf Presiden (KSP).

Kini mereka ditarik dari KSP dan mendapat penugasan baru sebagai Analis Kebijakan Utama di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Syahardiantono ditempatkan pada bidang Pengkajian dan Pengembangan (Jianbang), sedangkan Yuda Gustawan pada bidang Tenaga Pendidik dan Wira (Gadikwa).

Pada jajaran Bareskrim Polri, Brigjen Moh. Irhamni yang sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri dimutasi menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.