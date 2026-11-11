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Kapolri Suyudi Tiba di Lokasi Kericuhan Pukul 1 Dini Hari, Ada Sufmi Dasco

Kapolri Suyudi Tiba di Lokasi Kericuhan Pukul 1 Dini Hari, Ada Sufmi Dasco
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Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat meninjau situasi dan kondisi pascakericuhan unjuk rasa di Gedung DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (11/11). Foto: Agung Dwi Prakoso/Antara

jpnn.com - YOGYAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto berjanji akan mengungkap pelaku kericuhan unjuk rasa di kawasan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenderal Suyudi meninjau langsung situasi dan kondisi pascakericuhan unjuk rasa itu pada Rabu (11/11) dini hari WIB.

Rombongan Kapolri tiba di Gedung DPRD DIY sekitar pukul 01.20 WIB. Setibanya di lokasi, rombongan kemudian langsung menjenguk beberapa orang yang diamankan di gedung tersebut.

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"Kami meninjau seperti apa penanganan anggota di lapangan," kata Suyudi.

"Kami juga akan mengungkap pelaku yang secara sengaja membawa barang-barang yang berbahaya seperti molotov, sajam, dan sebagainya," imbuhnya.

Selain itu, lanjut dia, pihak kepolisian juga akan melihat motif dari aksi demonstrasi yang berlangsung hingga dini hari di kawasan Malioboro tersebut.

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"Apakah demonstrasi ini memang murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena toleransi Polri sampai jam 18.00 WIB, ini (sampai) jam 01.00," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengomentari aksi unjuk rasa di beberapa daerah yang diduga juga berujung ricuh.

Rombongan Kapolri tiba di Gedung DPRD DIY sekitar pukul 01.20 WIB. Ada beberapa orang yang diamankan.

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