Kapolri Suyudi Ungkap Daftar Target Penyadapan oleh Jenderal Listyo bukan Cuma Prabowo

jpnn.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap daftar target dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri. Sasarannya juga mencakup gubernur hingga aktivis.

Hal itu disampaikan Jenderal Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Suyudi menyebut Presiden Prabowo Subianto bukan satu-satunya pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

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Berdasarkan hasil penyidikan, targetnya juga meliputi lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, hingga tokoh politik.

"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik," kata Suyudi.

Selain itu, penyadapan diduga menyasar sejumlah kepala daerah dan aparat penegak hukum.

"Gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa," imbuhnya.

Meski demikian, Suyudi menegaskan daftar tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pihak-pihak yang disebut terlibat tindak pidana.