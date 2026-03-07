KAPPI Perkenalkan Kopi Nusantara di Momentum Harmoni Imlek Nusantara 2026
jpnn.com, JAKARTA - Perayaan Imlek di berbagai kota di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai tradisi komunitas, tetapi juga menjadi momentum kebersamaan.
Semangat kebersamaan itulah yang kemudian membuka ruang untuk memperkenalkan kekayaan nusantara, kopi Indonesia.
Perwakilan KAPPI Roby Wibisono mengatakan momentum budaya tersebut juga menjadi ruang bagi yayasan untuk memperkenalkan kopi nusantara kepada publik.
“KAPPI turut hadir memberikan dukungan dalam kegiatan Harmoni Imlek Nusantara 2026, dengan menghadirkan pengalaman menikmati kopi bagi para pengunjung melalui seduhan secangkir kopi panas dari Kapal Api,” jelas ujar Roby dikutip, Sabtu (7/3).
Bagi KAPPI, secangkir kopi bukan sekadar minuman, melainkan simbol kebersamaan yang mampu mempertemukan berbagai latar belakang budaya dan sosial masyarakat Indonesia.
“Dari berbagai daerah penghasil kopi di nusantara, aroma kopi Indonesia membawa cerita tentang tanah, tradisi, dan kerja keras para petani sebuah aroma yang menyatukan Indonesia,” jelas Roby.
Melalui berbagai programnya, KAPPI berupaya memperkuat ekosistem kopi nasional dengan bekerja langsung bersama para petani di berbagai daerah penghasil kopi di Indonesia.
Pendampingan ini mencakup edukasi budidaya, peningkatan kualitas pascapanen, serta penguatan kapasitas komunitas petani agar mampu meningkatkan nilai tambah kopi yang mereka hasilkan.
