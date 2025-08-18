Kapten Bicara! Klok Ungkap Tantangan Berat Persib Bandung saat Hadapi Persijap Jepara
jpnn.com - Marc Klok berbicara mengenai tantangan berat saat Persib Bandung bertandang ke markas Persija Jepara pada pekan kedua BRI Super League musim 2025/26.
Menurut jadwal, duel Persijap vs Persib akan digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8/2025).
Tantangan Persib di Kandang Persijap
Gelandang sekaligus kapten tim Persib Marc Klok menyebut pertandingan melawan Persijap tidak akan berjalan mudah.
Menurutnya, laga di Jepara menuntut konsentrasi penuh dari seluruh pemain.
"Persiapan kami saat ini cukup baik. Kami tahu perjalanan ke Jepara cukup jauh, 8 jam dengan bus, jadwal Persib pun padat."
"Namun, kami menatap pertandingan nanti dengan fokus," ujar Klok.
Optimistis Membawa Pulang Tiga Poin
Meski begitu, Klok menegaskan hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi Persib untuk mencuri tiga poin dari markas Persijap.
Pemilik 21 caps di Timnas Indonesia itu optimistis Persib akan pulang dengan poin penuh.
Marc Klok berbicara mengenai tantangan berat saat Persib Bandung bertandang ke markas Persija Jepara pada pekan kedua BRI Super League musim 2025/26.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bojan Hodak Wanti-Wanti Soal Ini Menjelang Persib Bandung Kontra Persijap Jepara
- Juara Bukan Jaminan! Bojan Hodak Peringatkan Persib Menjelang Laga Tandang ke Persijap
- Jadwal Lengkap Persib di AFC Champions League Two, Jumpa Musuh Lama di Laga Pertama
- Persija Mengamuk di Kandang Persis Solo, Rekor Apik Tercipta
- Persita Digulung Persebaya, Carlos Pena Jadi Sasaran Tembak La Viola
- Pak Kumis Mencetak Gol, Persija Jakarta Membantai Persis Solo