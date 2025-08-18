Kapten Bicara! Klok Ungkap Tantangan Berat Persib Bandung saat Hadapi Persijap Jepara

jpnn.com - Marc Klok berbicara mengenai tantangan berat saat Persib Bandung bertandang ke markas Persija Jepara pada pekan kedua BRI Super League musim 2025/26.

Menurut jadwal, duel Persijap vs Persib akan digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8/2025).

Tantangan Persib di Kandang Persijap

Gelandang sekaligus kapten tim Persib Marc Klok menyebut pertandingan melawan Persijap tidak akan berjalan mudah.

Menurutnya, laga di Jepara menuntut konsentrasi penuh dari seluruh pemain.

"Persiapan kami saat ini cukup baik. Kami tahu perjalanan ke Jepara cukup jauh, 8 jam dengan bus, jadwal Persib pun padat."

"Namun, kami menatap pertandingan nanti dengan fokus," ujar Klok.

Optimistis Membawa Pulang Tiga Poin

Meski begitu, Klok menegaskan hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi Persib untuk mencuri tiga poin dari markas Persijap.

Pemilik 21 caps di Timnas Indonesia itu optimistis Persib akan pulang dengan poin penuh.