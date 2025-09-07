menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kapten Inf J Pelaku Penembakan yang Menewaskan Praka Edison Diamankan

Kapten Inf J Pelaku Penembakan yang Menewaskan Praka Edison Diamankan

Kapten Inf J Pelaku Penembakan yang Menewaskan Praka Edison Diamankan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jenazah Praka Edison Muenda yang menjadi korban penembakan dari anggota TNI, Kapten Inf J di Kampung Kali Lapar 2, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Minggu (7/9). (ANTARA/HO/Dokumentasi)

jpnn.com, JAYAPURA - Terduga pelaku penembakan Kapten Inf J terhadap Praka Edison Muenda di Kali Lapar 2, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, telah diamankan di Mapomdam XVII Cendrawasih, Jayapura, Minggu (7/9).

"Terduga pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI sudah diamankan di Mapomdam XVII Cendrawasih di Jayapura," kata Danpomdam XVII Cendrawasih Kol CPM Laksono Puji Lisdyanto kepada Antara, Minggu malam.

Insiden penembakan tersebut terjadi di Waris, Kabupaten Keerom, Papua.

Baca Juga:

Pihaknya masih menunggu laporan lengkap terkait penyebab insiden penembakan yang menewaskan Praka Edison Muenda, anggota Kodim 1715 Yahukimo.

"Kami masih menunggu laporan lengkap dari anggota, namun yang pasti terduga sudah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan," kata Danpomdam XVII Cendrawasih Kol CPM Laksono.

Sementara itu data yang dihimpun terungkap jenazah Praka Edison Muenda disemayamkan di rumah duka yakni milik Lukas Muenda.

Baca Juga:

Distrik Waris merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Keerom yang terletak di perbatasan RI-PNG.(antara/jpnn)

Terduga pelaku penembakan Kapten Inf J terhadap Praka Edison Muenda di Kali Lapar 2, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, telah diamankan, Minggu (7/9)


Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI